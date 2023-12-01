В Москве вырастет стоимость карты «Тройка»

Согласно сообщению в Telegram-канале столичного департамента транспорта, начиная с пятницы, залоговая стоимость транспортной карты «Тройка» в Москве увеличится до 150 рублей. Кроме того, для разблокировки карты и использования ее на Московских центральных диаметрах будет взиматься плата в размере 198 рублей.

Уточняется, что для пассажиров, следующих правилам, эти изменения не окажут никакого влияния.

Департамент напоминает, что необходимо проходить валидацию карты «Тройка» как при входе, так и при выходе с МЦД станций. Если пассажир этого не сделает, его карта будет заблокирована, и для разблокировки потребуется обратиться в железнодорожные кассы.

В этом году на шести направлениях пригородного железнодорожного сообщения появилась возможность использовать карту «Тройка». Например, пассажиры МЦД могут сэкономить до 75% на поездках в Московской области с помощью этой карты. Однако некоторые пассажиры специально не оплачивают полностью свои поездки, не проходя валидацию карты при выходе со станций, и каждый раз приобретают новую «Тройку», так как ее стоимость ниже, чем стоимость поездки из Москвы в дальний пригород.

Именно по этой причине залоговая стоимость транспортной карты «Тройка» была увеличена до 150 рублей. Также, для использования карты на МЦД изменились правила ее разблокировки: теперь необходимо заплатить 198 рублей (стоимость билета на шести железнодорожных зонах для завершения незавершенной поездки согласно правилам перевозок).

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