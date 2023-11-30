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Саудовская Аравия убедила OПЕК+ сократить добычу

В OПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти дополнительно на 1 млн баррелей

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Global Look Press

Альянс ОПЕК+ на встрече 30 ноября договорился о дополнительном снижении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки для всех членов организации. Об этом сообщили делегаты агентству Bloomberg.

Это решение дополнит продление Саудовской Аравией действия своих добровольных ограничений также на 1 млн баррелей, о чем ранее заявлялось как о цели переговоров.

«Если эти цифры подтвердятся, это покажет, что ОПЕК+ хочет сохранить контроль над нефтяным рынком. Альянс продолжает занимать активную позицию, учитывая вероятное сезонное ослабление спроса в начале 2024 года», - сказал аналитик UBS Group AG Джованни Стауново.

По словам Стауново, ключевые подробности о сокращениях до сих пор отсутствуют. Не было сразу ясно, как сокращения будут распределены между членами, а также как сокращение экспорта России на 300 тыс. баррелей в день повлияет на новые итоговые показатели.

До этого стоимость нефти резко подскочила на слухах об увеличении сокращения добычи нефти ОПЕК+.

Ранее энергетический кризис в Европе сочли завершившимся.

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