ЦБ оценил рост продаж валюты экспортерами

Крупнейшие российские экспортеры в октябре и ноябре более чем на треть повысили продажи иностранной валюты в стране. Об этом заявила глава департамента финансовой стабильности Центробанка РФ Елизавета Данилова. Ее слова приводит пресс-служба Банка России.

«Чистые продажи иностранной валюты 29 крупнейшими экспортерами повысились в октябре на 36% относительно предыдущего месяца, до $12,5 млрд. С начала ноября чистые продажи уже превысили этот уровень», — отметила Данилова на пресс-конференции по обзору финансовой стабильности.

Рост продаж валюты российскими экспортерами вместе с повышением ключевой ставки ЦБ способствовали укреплению курса рубля. При этом в дальнейшем ситуация будет определяться внешней торговлей и динамикой цен на нефть, уточнила представитель ЦБ.

Президент России Владимир Путин 11 октября ввел обязательную продажу валютной выручки для части экспортеров. Российские власти намерены ввести штрафы за невыполнение требования о продаже валюты.

Система мониторинга продажи валютной выручки российскими экспортерами готовится к запуску, сообщил глава Росфинмонитоинга Юрий Чиханчин на встрече с Путиным 30 ноября.

Ранее инвестстратег спрогнозировал курс доллара.