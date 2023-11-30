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Грузинский «индекс хачапури» вырос в ноябре

«Индекс хачапури» в Грузии в ноябре вырос на 5,5%

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Depositphotos

«Индекс хачапури» — грузинский аналог американского «индекса бигмака» — вырос в ноябре на 5,5% по сравнению с октябрем и составил 6,47 лари (около $2,5). Об этом говорится в сообщении Международной школы экономики в Тбилиси.

Рост цен на хачапури в ноябре эксперты назвали «нормальным и ожидаемым явлением». Он обусловлен удорожанием основного ингредиента — сыра — на 8,3%, а также продуктов, необходимых для приготовления грузинского блюда, — дрожжей, масла, муки.

При этом по сравнению с прошлым годом «индекс хачапури» снизился на 6,9%, возможно из-за укрепления грузинской валюты почти на 30% отмечают аналитики.

Самое дорогое приготовление хачапури по прежнему в Кутаиси — $2,54. А наиболее доступна грузинская выпечка в Батуми — $2,46 за порцию.

В начале августа индекс Биг Мака зафиксировал максимальный уровень инфляции в США с 2012 года. Согласно данным издания The Economist, в июле 2023 года средняя стоимость гамбургера в США составила $5,58, что на 8,3% выше уровня июля 2022-го. При этом в других развитых странах индекс прироста цен оказался еще выше.

Ранее в России зафиксировали рост «Индекса кофе с бутербродом».

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