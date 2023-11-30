Турецкие власти намерены снизить инфляцию в стране вдвое

В 2024 году турецкие власти намерены снизить уровень годовой инфляции в стране почти вдвое по сравнению с текущим, до 34%. Об этом заявил министр финансов Турции Мехмет Шимшек, пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала TRT Haber.

Инфляция в Турции находилась на минимальных с 2021 года отметках в июне этого года, сразу после переизбрания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Тогда она составляла 38,2% в годовом выражении. К сентябрю темпы рост цен выросли почти до 60%. По прогнозам турецкого Центробанка, годовая инфляция в стране по итогам года составит 65%. Эксперты допустили, что она достигнет 67%.

По словам Шимшека, турецкие финансовые власти намерены в дальнейшем свести инфляцию к однозначным значениям после достижения цели на 2024 год.

ЦБ Турции ожидает, что в 2024 году инфляция снизится до 33%, а в 2025-м — составит 15%.

Турецкий финансовый регулятор 23 ноября неожиданно сильно повысил ключевую процентную ставку — на 500 базисных пунктов, до 40% годовых. Учетная ставка достигла максимума за последние 20 лет. Столь резкий ход ЦБ объяснил высоким уровнем внутреннего спроса в Турции на фоне инфляционного давления из-за геополитической ситуации. При этом власти надеются, что жесткие меры позволят взять рост цен под контроль.

Ранее аналитик спрогнозировал новый уровень ключевой ставки ЦБ России.