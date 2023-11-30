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Очередь грузовиков на границе Калининградской области и Литвы снова растет

ФТС: в очереди в направлении таможни Литвы находятся 190 грузовиков

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Artur Widak/NurPhoto/Reuters

Очередь грузовиков на границе Калининградской области и Литвы продолжает расти, за сутки литовские таможенники приняли всего 52 грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал Федеральной таможенной службы России.

«По данным на 9:00, в очереди перед МАПП Чернышевское в направлении Литвы находятся 190 грузовых авто. Еще 25 — на нейтральной полосе, уже оформленные российской стороной. Всего за сутки литовские таможенники приняли 52 грузовика», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ФТС, очередь начала скапливаться в пятницу, 24 ноября, по причине замедленной работы таможни с литовской стороны. Никаких официальных разъяснений о причинах этого явления в адрес Калининградской таможни не поступало.

24 ноября в Калининграде предупредили Литву о последствиях закрытия последнего КПП на границе.

13 ноября российская таможня обвинила Литву в саботаже работы пункта пропуска под Калининградом.

Ранее в МВД Литвы заявили, что страна не намерена вслед за Финляндией закрывать КПП на границе с РФ.

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