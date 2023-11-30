Дальневосточную ипотеку распространили на арктические регионы

Правительство РФ распространило программу «Дальневосточная ипотека» на арктические регионы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Максимальная сумма займа по этой программе, получившей название «Дальневосточная и арктическая ипотека», составляет 6 млн рублей. Льготный кредит по ставке 2% предоставляется на строительство или покупку жилья супружеским парам в возрасте не более 35 лет, проработавшим в соответствующих зонах не менее пяти лет учителям и медикам, одиноким родителям несовершеннолетних детей, получившим земельные участки по программе «гектар», и участникам региональных программ трудовой мобильности.

До этого сообщалось, что спрос на «Дальневосточную ипотеку» вырос в 3,5 раза с начала 2023 года.

Наибольшей популярностью «Дальневосточная ипотека» пользовалась в Хабаровском крае, там было выдано займов на ₽192 млн со средней суммой кредита ₽4,9 млн. На втором месте расположилась Бурятия с ₽163 млн ипотек со средним займом в ₽2,9 млн. Третье место у Якутии с ₽73 млн кредитов на ₽4,6 млн.

Чаще всего заемщиками становились люди возрасте 31-40 лет, находящиеся в браке.

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