Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Назван размер пенсии, который устроит россиян

Россияне хотят получать на пенсии на 10 тыс. рублей больше, чем в 2020 году

close
100%
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Жители России оценили необходимый для достойной жизни размер пенсии в 60 тыс. рублей. Об этом сообщает РБКсо ссылкой на результаты опроса аналитиков «СберНПФ».

По данным исследования, проведенного среди 15 тыс. россиян из городов с населением от 500 тыс. человек, ожидания граждан от размера пенсии для обеспечения достойного уровня жизни выросли за три года на 10 тыс. рублей. Если в 2020 году оптимальной суммой называлась 49,6 тыс. рублей, то в 2023-м это уже 59,2 тыс. рублей.

Самые высокие требования к пенсии предъявили жители Москвы и Санкт-Петербурга — 104 тыс. и 83 тыс. рублей соответственно. За три года запросы выросли на 39 тыс. и 28,5 тыс. рублей.

В тройку лидеров по размеру желаемой пенсии также вошли Казань (72,2 тыс.), Воронеж (68,8 тыс.) и Самара (66,7 тыс.).

В августе 2023 года сервис «Работа.ру» и СберНПФ проводили аналогичный опрос населения, по итогам которого россияне в среднем хотели бы получать от 46 тыс. до 104 тыс. рублей пенсии. Тогда самые высокие требования предъявляли жители Краснодарского края.

Ранее Путин распорядился увеличить размер выплаты к пенсии в 2024 году.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий