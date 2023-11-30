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Чистая прибыль Совкомбанка за 9 месяцев составила 76 млрд рублей

Средства розничных клиентов Совкомбанка за 9 месяцев увеличились на 11%

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Чистая прибыль Совкомбанка составила 76 млрд рублей за 9 месяцев 2023 года, следует из опубликованного отчета о работе банка.

Активы банка, по данным отчета, с начала года выросли на 28% (до 2,8 трлн рублей) за счет органического роста и приобретения крупной страховой группы.

Портфель автокредитов банка за 9 месяцев 2023 года достиг 237 млрд рублей (рост на 46%), а ипотечный портфель вырос на 25% до 225 млрд рублей. Средства розничных клиентов Совкомбанка выросли на 11% за 9 месяцев 2023 года.
Аналитики банка отметили, что портфель корпоративных кредитов увеличился с начала года на 22% до 971 млрд рублей, а чистые процентные доходы корпоративного сегмента за 9 месяцев 2023 года составили 7 млрд рублей.

«Результаты за 9 месяцев отражают качество работы нашей команды и высокую диверсификацию бизнес-модели с присутствием в ключевых быстрорастущих сегментах рынка», — заявил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

В апреле кредитные рейтинги Совкомбанка были подтверждены кредитными агентствами «АКРА» на уровне «АА-» со «стабильным» прогнозом, а «Эксперт РА» в июле – на уровне «АА» со «стабильным».

31 августа 2023 года группа Совкомбанка закрыла сделку по приобретению 100% крупной страховой группы у третьих лиц за 6,8 млрд рублей с целью усиления страхового бизнеса группы и улучшения рыночных позиций в сегменте страхования жизни.

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