Россиянам назвали сумму, которая позволит жить только на проценты со вклада

Жить только на проценты со вкладов смогут только достаточно обеспеченные люди. Такая возможность зависит от нескольких факторов: процентной ставки по вкладу, сумм ежемесячных расходов и накопленных сбережений. Об этом «Газете.Ru» рассказал финансовый советник, эксперт проекта Научно-исследовательского института Минфина РФ «Моифинансы.рф» Сергей Макаров.

Эксперт привел пример. Если расходы человека составляют 30 тыс. рублей в месяц, а ставка по вкладу — 10% годовых, у него должны быть накопления в размере 3,6 млн рублей, при ставке 15% — 2,4 млн рублей. При расходах в 60 тыс. рублей ежемесячно при подобных ставках по вкладам суммы сбережений должны быть 7,2 млн рублей и 4,8 млн рублей соответственно. Если затраты составляют 100 тыс. рублей в месяц, а ставка по вкладу — 10% годовых, у него должны быть сбережения 12 млн рублей. Если доходность депозита достигает 15%, сумма накоплений для жизни только на проценты может быть меньше — 8 млн рублей.

«Копить на долгий срок с помощью банковских вкладов — не очень хорошая идея, поскольку проценты по вкладу не покрывают инфляцию. Нивелировать ее влияние можно либо откладывая больше, либо используя более доходные (а значит, и рискованные) инструменты, а также возможности налоговых вычетов. Можно попробовать новый тип индивидуального инвестиционного счета, который заработает в 2024 году. Создав сбалансированный портфель из акций крупных российских компаний и облигаций федерального займа, инвестор также может рассчитывать на доходность в 15% годовых», — отметил Макаров.

При таких условиях если вносить на счет в среднем по 25 тыс. рублей в месяц, за десять лет получится заработать свыше 7,5 млн рублей, уточнил эксперт.

После того, как Центробанк РФ 27 октября четвертый раз подряд повысил ключевую ставку — на 200 базисных пунктов до 15% годовых, банки подняли ставки по вкладам. Сейчас максимальная доходность по депозитам составляет 15%.

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