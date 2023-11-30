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Правительство продлит мораторий на проверки бизнеса на 2024 год

Мишустин поручил продлить на 2024 год закон о моратории на проверки бизнеса

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития в 10-дневный срок внести в правительство проект постановления о продлении на 2024 год моратория на проверки бизнеса. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале правительства РФ.

При этом объекты чрезвычайно высокой и высокой категорий риска от проверок освобождаться не будут. Также проверки по-прежнему будут проводиться в случае выявления индикаторов риска нарушения обязательных требований.

22 ноября президент Росси Владимир Путин предложил Мишустину продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год.

3 марта 2022 года Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса, в который входит мораторий на проверки бизнеса.

24 марта 2022 года МВД отменило все плановые проверки бизнеса, за исключением вопросов безопасности.

Ранее Путин поручил навсегда отказаться от большинства проверок российского бизнеса.

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