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Глава СПБ Биржи рассказал о планах площадки

Глава СПБ Биржи: площадка не планирует банкротства, а готовит новые проекты

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

СПБ Биржа не планирует проводить процедуры ликвидации или банкротства, площадка готовит к запуску ряд новых проектов в начале 2024 года. Об этом сообщил глава фондовой биржи Евгений Сердюков в видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале площадки.

Как рассказал Сердюков, биржа запросила копии «сфальсифицированных документов» и готовит заявление в полицию для расследования инцидента.

Заявление о банкротстве СПБ Биржи было подано 24 ноября, известно о нем стало 27 ноября из данных картотеки Арбитражного суда Москвы.

По его словам, СПБ Биржа продолжит развиваться, но все это будет только после того, как будет сформирован четкий план по разблокировке клиентских активов.

28 ноября глава службы по защите прав потребителей финуслуг Центробанка Михаил Мамута заявил, что ситуация с заявлением о банкротстве СПБ Биржи близка к преступлению. По его мнению, история требует расследования правоохранительных органов и регулятора. Мамута увидел в случившемся признаки манипулирования рынком и чье-то желание заработать.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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