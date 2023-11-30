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Стала известна стоимость нового аэропорта под Омском

Губернатор Хоценко заявил, что новый аэропорт под Омском оценивается в ₽43 млрд

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

По словам губернатора Омской области Виталия Хоценко, инвестиции в строительство аэропорта Омск-Федоровка, проект которого поддержал президент РФ Владимир Путин, оцениваются примерно в 43 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В своем бюджетном послании к Законодательному собранию региона, Хоценко также сообщил, что планируется завершить строительство нового аэропорта к 2028 году.

Глава региона отметил, что после встречи с президентом Путиным в августе получена поддержка проекта. В настоящее время регион работает с федеральным Минтрансом над проектом распоряжения правительства Российской Федерации. Общий объем инвестиций в проект составит около 43 млрд рублей, при этом частные инвестиции составят 19,7 млрд рублей. Губернатор выразил надежду на успешную реализацию проекта и указал на цель завершить его к 2028 году.

В конце 2021 года проектный комитет транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) предложил включить проект аэропорта Омск-Федоровка в список ожидания. Этот список включает объекты, прошедшие ранжирование, но не получившие финансирование. На тот момент стоимость проекта была оценена в 36 млрд рублей.

Генеральный директор аэропортового холдинга «Новапорт» Сергей Рудаков отметил интерес компании к проекту аэропорта Омск-Федоровка, поскольку Омск является крупным пунктом назначения с большим потоком пассажиров.

Основной причиной строительства нового аэропорта в Омске является обеспечение безопасности жителей города. Действующий аэропорт Омск-Центральный находится практически в черте города с населением 1,2 млн человек, и самолеты взлетают и садятся над центром города. Кроме того, существующий аэропорт ограничивает возможность строительства в некоторых городских зонах.

В октябре стало известно, что российская компания реконструирует аэропорт в Абхазии.

Ранее в Шереметьево задержали босую бортпроводницу «Аэрофлота», скакавшую по машинам.

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