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В «Роскосмосе» заявили о намерении тесно сотрудничать с частными космическими компаниями

Юрий Борисов: «Роскосмос» будет тесно сотрудничать с частными компаниями

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что в планах организации лежит тесное сотрудничество с российскими частными космическими компаниями. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Основная программа для нас — это «Сфера», но мы будем еще и работать в тесном контакте с нашими частными компаниями, которые тоже имеют планы по созданию своих группировок», — объяснил Борисов.

Глава «Роскосмоса» отметил, что увеличение спроса на космические услуги превышает средний рост мирового ВВП, поэтому РФ намерена развивать эту сферу, создавая и расширяя различные услуги, а это включает в себя и кооперацию с отечественными частными компаниями.

Также Борисов заявил в интервью, что «Роскосмос» дорожит контактами с зарубежными партнерами. Он считает, что поддерживать связь с западными коллегами важно хотя бы в том, что касается Международной космической станции (МКС) для продолжения и сохранения пилотируемых программ.

Ранее в «Роскосмосе» раскрыли, что полетит в новогодней посылке российским космонавтам.

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