Парламентарии разработали меры поддержки населения с низкими доходами

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о социальных банковских вкладах в пределах 50 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Документ может быть вынесен на повестку дня 5 декабря с целью введения нового вида вкладов для физлиц, ориентированных на социальную защиту граждан. Согласно инициативе, социальные вклады будут открываться в рублях на срок до года с гарантированным начислением процентов на уровне ключевой ставки ЦБ РФ. Право на такой вклад получат россияне, подтвердившие статус малоимущих. При этом одно лицо сможет иметь только один соцвклад в одном банке. Для экономии средств гражданам будут выдаваться бесплатные карты «Мир».

Договоры на открытие социальных вкладов будут заключаться через портал Госуслуг с любым банком из системы страхования вкладов. При этом кредитные организации не смогут отказать социально незащищенным клиентам. Плюс к этому будет запрещено взымать плату за открытие и обслуживание, а так же за операции по счету в пределах 15 тыс. рублей в месяц.

До этого стало известно, что в России может появиться «отцовский» капитал.

Ранее Счетная палата РФ выступила против освобождения вкладов от НДФЛ.