Walmart наращивает импорт из Индии, снижая зависимость от Китая

Американский ретейлер Walmart в текущем году резко нарастил объемы импорта в США из Индии, одновременно сократив долю Китая в поставках. Об этом свидетельствуют данные сервиса Import Yeti, с которыми ознакомилось агентство Reuters.

С января по август 2023 года Walmart импортировал из Индии четверть всех товаров, поступающих в США. В 2018 году этот показатель составлял лишь 2%. В то же время доля Китая снизилась с 80 до 60%.

«Мы хотим получать лучшие цены от поставщиков. Это означает, что мне нужна устойчивость цепочек поставок, невозможно полагаться на одного поставщика или регион», — заявила вице-президент Walmart по закупкам Андреа Олбрайт.

По ее словам, Индия стала ключевым элементом в стратегии диверсификации, обеспечивая нужный баланс цены и качества. Компания уже инвестировала миллиарды в расширение локального производства и планирует к 2027 году импортировать индийских товаров на $10 млрд в год.

Аналитик группы анализа цепочек поставок S&P Global Market Intelligence Panjiva Крис Роджерс связывает повышенный интерес Walmart к Индии с быстрым ростом ее экономики и более низкой зарплатой.

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