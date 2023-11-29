Россияне впервые за семь лет стали покупать больше еды и меньше алкоголя

Россияне стали больше покупать продукты питания и меньше – алкогольные напитки. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NielsenIQ.

В январе-сентябре 2023 года темпы роста продаж продовольственных товаров составили 3,8% в годовом выражении. При этом алкоголь впервые за семь лет опустился на вторую строчку в рейтинге (плюс 3,3%).

Директор по работе с клиентами NielsenIQ Салтанат Нысанова объяснила такую тенденцию ростом спроса на продукты питания в условиях относительно низких темпов роста их цен. Кроме того, ассортимент продовольственных товаров в этом году расширился после сужения в прошлом году, и россияне более уверенно тратились на новинки и премиальные бренды, в том числе сладости, освежающие напитки, чай и кофе.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев связал тренд с тем, что граждане экономили на товарах длительного пользования, больше подверженных росту цен из-за снижения курса рубля.

За год число покупок фастфуда в России выросло на 8%, следует из данных ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», предоставленных по запросу «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что до 98% всех случаев ожирения, в том числе детского, связаны с неправильным питанием и наследственностью.