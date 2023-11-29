В Госдуме заявили, что в Белоруссии больше порядка и меньше коррупции

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев в беседе с «Газетой.Ru» положительно оценил повышение в Белоруссии подоходного налога для «богатых» с 13% до 25%. Он считает, что «по пути Лукашенко» Россия в этом вопросе не пойдет — «слишком велика коррупция и беззаконие».

«У нас была идея — обложить богатых прогрессивным подоходным налогом. То есть не на богатство, а на доходы. Потому что богатство они переписывают на родственников, на аффилированных лиц, и это богатство очень сложно найти и обложить налогом. А вот доходы учитываются через банковскую систему, их легче обложить. Дело в том, что в Белоруссии порядка больше, коррупции меньше, и там эти вопросы решаются лучше. А у нас само правительство заявляет, что не надо вводить прогрессивный подоходный налог, мы его просто не соберем. У Лукашенко там все собирается, а вот мы говорим, что не можем собрать налоги. У него все можно, а у нас ничего нельзя», — сказал Арефьев.

Он напомнил, что в мае этого года депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о повышении ставки НДФЛ до 30% для людей с доходом свыше 10 млн рублей в год.

«Он [закон] должен дать 2 трлн 300 млрд в бюджет. Эта сумма плавающая: один год урожайный, другой — нет. Во всяком случае около 2 трлн правительство могло бы получить, тем более что у нас прецедент есть. Два года назад мы подняли налог на 2%, и теперь богатые, кто больше 5 млн рублей получают, платят не 13%, а 15%. Так вот, в этом году ожидается сбор 130 млрд рублей от этих 2%. Хорошие деньги? Хорошие! Так давайте не 30, так 20% сделаем. Хоть какой-то. Потому что в бюджете денег нет. Сейчас сокращается финансирование на ЖКХ. Мы уже письма получаем, в два-три раза увеличиваются тарифы на коммуналку на следующий год. Зачем наш нищий народ обирать? Давайте вот отсюда возьмем эти деньги. Они заработаны здесь, в России, и должны работать на Россию. Так нет, не хотят. Поэтому по пути Лукашенко мы просто не пойдем — у нас слишком велика коррупция и беззаконие. Вот по прогрессивному налогу вполне возможно», — констатировал Арефьев.

В среду, 29 ноября, парламент Белоруссии принял закон, который предусматривает повышение подоходного налога с 13% до 25% для граждан, ежегодный доход которых превышает 200 тыс. белорусских рублей (5,7 млн российских рублей по текущему курсу).

Такая мера была принята «в целях изъятия доходов, полученных [гражданами] в крупных размерах». По оценке белорусских властей, нововведение затронет 8-9 тыс. человек.

В России с 1 января 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, увеличилась с 13% до 15%. Минфин РФ в октябре 2023 года выступил против дальнейшего увеличения НДФЛ для состоятельных граждан, мотивируя это риском снижения сбережений в экономике.

Ранее в Госдуме предложили освободить от налогов часть россиян.