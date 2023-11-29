Скорректированная прибыль «Аэрофлота» в 2023 году составила 18,3 млрд рублей

Финансовые результаты «Аэрофлота» за 9 месяцев 2023 года показывают значительные улучшения благодаря позитивной операционной динамике. Об этом заявил первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Андрей Чиханчин.

По его словам, компания на протяжении нескольких кварталов вела последовательную работу по расширению маршрутной сети и увеличению программы полетов по внутренним и международным направлениям.

Так, скорректированная прибыль «Аэрофлота» по МСФО за 9 месяцев 2023 года составила 18,3 млрд рублей против убытка в 2 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года, за третий квартал - 38,4 млрд рублей против 25,1 млрд рублей годом ранее. При этом выручка компании за январь-сентябрь увеличилась на 40,4% и составила 441,1 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 36,5%, до 174,3 млрд рублей. Операционная прибыль выросла в 2,3 раза, до 70,6 млрд руб.

«Группа «Аэрофлот» сохраняла фокус на внутреннем рынке и помимо основных операций из Москвы продолжила развитие хаба в Красноярске и региональной программы в Сочи. В результате удалось добиться роста объема внутренних перевозок на 5,6% за 9 месяцев 2023 года», — подчеркнул Чиханчин.

Он уточнил, что урегулирование обязательств по воздушным судам компании позволило увеличить количество самолетов, снятых с регистрации в иностранных реестрах. Чиханчин отметил, что в результате этого в третьем квартале 2023 года Группа «Аэрофлот» удвоила объем международных перевозок по сравнению с сопоставимым периодом 2022 года.

«В отчетном периоде отмечается восстановление всех основных финансовых показателей: рост выручки, операционной прибыли, показателя скорректированного финансового результата. Сравнивая результаты отчетного периода с прошлым годом необходимо учитывать, что со второго квартала 2023 года Группа «Аэрофлот» не получает субсидии для возмещения операционных расходов, которые значительно поддержали показатели операционной прибыли и EBITDA во втором и третьем кварталах 2022 года», — сказал замгендиректора компании.

По его мнению, финансовые результаты уровня девяти месяцев прошлого года отражают полное и успешное замещение отраслевой субсидии рыночными доходами.

«Рост операционных показателей, в том числе занятости кресел до рекордных 87,6% по итогам девяти месяцев 2023 года, определил улучшение операционной прибыли и финансового результата», — сообщил Чиханчин.