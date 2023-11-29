Ушел из жизни многолетний компаньон Уоррена Баффета

В США на 100-м году жизни ушел из жизни американский инвестор и бизнесмен Чарльз Мангер, многолетний партнер легендарного Уоррена Баффета. Об этом сообщается на официальной странице холдинга Berkshire Hathaway.

Как сообщается, Мангер умер в одной из калифорнийских больниц 29 ноября.

«Berkshire Hathaway не смогла бы достичь своего нынешнего статуса без вдохновения, мудрости и участия Чарли», — приводятся слова Баффета в пресс-релизе компании.

Они познакомились в 1959 году, а в 1978-м Мангер присоединился к Berkshire Hathaway в качестве вице-председателя. За это время под их руководством активы компании выросли более чем в 2,5 тыс. раз. Бумаги Berkshire Hathaway являются самыми дорогими ценными бумагами в истории, одна акция класса А стоят более $546 тыс. Холдингу в числе прочих полностью принадлежит торговая марка Duracell, а также доли в American Express, Coca-Cola, Apple и Bank of America.

Напомним, состояние Баффета оценивается в $100 млрд, а Мангера — в $2,6 млрд. Большую часть богатства они направили на благотворительность, прежде всего в сферу образования.

В мае прошлого года Мангер предсказал обвал стоимости криптовалют.

Ранее прибыль холдинга Баффета увеличилась на 13% за счет страхового бизнеса.