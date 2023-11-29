Банк выяснил, владельцы каких телефонов чаще берут кредиты

У трети – 30% — пользователей iPhone есть товарные (POS) кредиты. Среди владельцев смартфонов на базе Android таковых почти вдвое меньше — 16%. Об этом говорится в исследовании Почта Банка на основе статистики по клиентам, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

В основном, iPhone выбирают молодые люди в возрасте от 19 до 30 лет, треть из них проживает в столице и регионах Северного Кавказа, отмечается в исследовании.

«При этом пользователи Android-смартфонов в два раза чаще владельцев iPhone открывают вклады онлайн, но размер депозита у последних почти на 30% больше. А остатки на сберегательных счетах у пользователей Android в полтора раза больше и в среднем составляют 27 тыс. рублей», — пишет банк.

По его данным, 90% владельцев смартфонов на Android регулярно пользуются дебетовыми картами, в то время как среди пользователей iPhone таких на 30% меньше.

Почта Банк провел исследование в ноябре 2023 года. В нем приняли участие 4 млн клиентов, которые регулярно пользуются мобильным приложением. У 75% из них смартфоны на базе Android, 25% — iOS.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что россияне стали чаще ремонтировать iPhone.