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Основатель СДЭК продает свою долю

«Ведомости»: сооснователь СДЭК Гольдорт ищет покупателя на свою долю

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Global Look Press

Основатель, гендиректор и мажоритарный акционер оператора СДЭК Леонид Гольдорт в связи с переездом в Израиль ищет покупателя на свою долю в ООО «СДЭК-глобал». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, переговоры о покупке доли Гольдорта вели Совкомбанк, «Тинькофф банк», АФК «Система», Qiwi. Интерес к сделке проявили «Почта России», Сбербанк, «Делимобиль», а также сервис доставки 5post.

Один из источников газеты уточнил, что переговоры тормозит проблема с оценкой стоимости компании СДЭК. Совкомбанк, «Тинькофф банк», АФК «Система» и Qiwi оценили компанию в 20-25 млрд рублей, а «Дочка» X5 Group — в 30–35 млрд рублей.

Гольдорт заявил «Ведомостям», что СДЭК «открыта к стратегическим партнерствам», но не стал отвечать на вопрос о продаже своей доли. Другие совладельцы СДЭК сообщили, что не планируют продавать свои доли в компании.

Ранее попавший под санкции миллиардер Петр Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

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