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В России нашли склады с 640 тыс. пар поддельных кроссовок Puma и New Balance

МВД возбудило дела после обнаружения складов поддельной обуви Puma и New Balance

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Shutterstock

В России возбудили уголовные дела из-за массовой подделки кроссовок Puma, Adidas,Reebok и New Balance. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, склады с контрафактной обувью были обнаружены во Владимирской области сотрудниками МВД и ФСБ — всего около 640 тыс. пар.

Отмечается, что около 40 тысяч пар New Balance и Puma, а также примерно 100 тысяч пар обуви Adidas, Ecco и Nike и Reebok были обнаружены в производственном цехе деревни Вашутино. После опроса сотрудников ООО «Кросс», которому принадлежит помещение, стражи порядка выехали в город Лакинск Владимирской области. Там на складах, арендуемых компаний, было обнаружено еще около полумиллиона пар обуви. Через несколько дней склады были пустыми.

В ООО «Кросс» изданию подтвердили возбуждение уголовного дела.

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