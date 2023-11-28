СПБ Биржа оценила объем средств не попавших под санкции

СПБ Биржа оценила объем не попавшей под санкции иностранной валюты клиентов в 5,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

В иностранной валюте клиентам расчётно-клиринговой инфраструктуры СПБ Биржи доступны денежные средства в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге. Объем этой валюты эквивалентен 5,9 млрд рублей по курсу ЦБ РФ на 27 ноября 2023 года и составляет 31,05% общей суммы клиентских денежных средств, говорится в пресс-релизе.

Они были распределены между брокерами пропорционально объемам валюты на их счетах.

Как отмечается в сообщении, клиенты смогут выводить полученные таким образом средства только в рублях. По остальным активам иностранные контрагенты пока не обрабатывают поручения СПБ Биржи. С 28 ноября она временно переведет их на неторговые разделы.

2 ноября СПБ Биржа попала под блокирующие санкции США, после чего торги иностранными ценными бумагами на ней были приостановлены. OFAC выдал лицензию на сворачивание операций с биржей до 31 января 2024 года.

Ранее в Банке России оценили «банкротство» СПБ Биржи.