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Власти Москвы утвердили новую кадастровую оценку недвижимости

Кадастровая стоимость жилья в Москве выросла в среднем на 21%

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Алексей Даничев/РИА Новости

Кадастровая стоимость жилой недвижимости в Москве на 2024 год выросла на 21% в среднем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные столичного департамента городского имущества.

«Результаты очередной государственной кадастровой оценки соответствуют тенденциям рынка. Например, кадастровая стоимость жилья выросла на 21%, а торгово-офисной недвижимости снизилась на 3%», — прокомментировали в ведомстве.

По данным департамента, на основе новой оценки с 1 января 2024 года будут рассчитываться налоги на недвижимость в Москве. Предыдущая кадастровая оценка проводилась в 2021 году.

Издание уточняет, что ранее аналитики компании Consul Group прогнозировали рост стоимости жилья по кадастру на 18%, а нежилой недвижимости — падение почти на 4%. В частности, по их оценкам, кадастровая цена торгово-офисных объектов могла снизиться на 5%.

В начале лета владельцы ТЦ попросили у властей не делать переоценку кадастровой стоимости объектов.

Ранее генпрокурору пожаловались на резкий рост кадастровой стоимости коммерческой недвижимости в Ульяновской области.

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