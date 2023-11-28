Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как Казахстан помогает предотвратить обход санкций против России

В ЕС заявили, что Казахстан помог сократить реэкспорт некоторых товаров в Россию

close
100%
Shutterstock

Специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан поблагодарил Казахстан за содействие в сокращении реэкспорта некоторых товаров в Россию. Об этом пишет ТАСС.

Европейский эмиссар выразил такую позицию на пресс-конференции в Астане.

Вместе с тем он признал, что наблюдается рост реэкспорта других товаров, поэтому Европе еще «предстоит многое сделать, проработать». О'Салливан сообщил, что Евросоюз и Казахстан обмениваются данными и рассматривают варианты, как именно Астана «может помочь предотвратить обход санкций и реэкспорт товаров, которые в конечном итоге могут попасть на российский рынок».

Объединенные Арабские Эмираты планируют сократить поставки ряда товаров в Россию, сообщало в середине ноября Bloomberg со ссылкой на чиновника Евросоюза. По информации источников агентства, власти ОАЭ собираются расширить список еще 45 категориями товаров двойного назначения, которые есть в аналогичных перечнях США и ЕС. Европейская комиссия уже проинформировала послов стран Евросоюза об этом, пишет Bloomberg. В материале уточняется, что аналогичные ОАЭ меры рассматриваются в Турции, а 80% закупок РФ товаров двойного назначения приходится на Китай и Гонконг.

Ранее минфин США расширил санкции против России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий