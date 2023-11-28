Стало известно, как Казахстан помогает предотвратить обход санкций против России

Специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан поблагодарил Казахстан за содействие в сокращении реэкспорта некоторых товаров в Россию. Об этом пишет ТАСС.

Европейский эмиссар выразил такую позицию на пресс-конференции в Астане.

Вместе с тем он признал, что наблюдается рост реэкспорта других товаров, поэтому Европе еще «предстоит многое сделать, проработать». О'Салливан сообщил, что Евросоюз и Казахстан обмениваются данными и рассматривают варианты, как именно Астана «может помочь предотвратить обход санкций и реэкспорт товаров, которые в конечном итоге могут попасть на российский рынок».

Объединенные Арабские Эмираты планируют сократить поставки ряда товаров в Россию, сообщало в середине ноября Bloomberg со ссылкой на чиновника Евросоюза. По информации источников агентства, власти ОАЭ собираются расширить список еще 45 категориями товаров двойного назначения, которые есть в аналогичных перечнях США и ЕС. Европейская комиссия уже проинформировала послов стран Евросоюза об этом, пишет Bloomberg. В материале уточняется, что аналогичные ОАЭ меры рассматриваются в Турции, а 80% закупок РФ товаров двойного назначения приходится на Китай и Гонконг.

Ранее минфин США расширил санкции против России.