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Госдолг Украины достиг нового рекорда

Минфин Украины: госдолг страны в октябре достиг рекордных $136,35 млрд

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Gleb Garanich/Reuters

Государственный долг Украины продолжает расти — на конец октября он достиг нового исторического рекорда в $136,35 млрд. Об этом сообщило министерство финансов Украины.

«По состоянию на 31 октября 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 4 958,37 млрд гривен, или $136,35 млрд», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В минфине страны отметили, что внешний долг государства составил 68,04% от общей суммы долга, или $92,77 млрд, в то же время внутренний долг Украины составляет 31,96%, или $43,57 млрд.

В сообщении ведомства отмечается, что за октябрь 2023 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась на $2,72 млрд.

В сентябре сообщалось, что государственный долг Украины в 2024 году превысит 100% от ВВП.

Бывший украинский премьер Николай Азаров предполагал, что объем госдолга Украины к концу 2023 года может увеличиться до рекордных $173 млрд.

Ранее стало известно, сколько на украинском конфликте заработала Норвегия.

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