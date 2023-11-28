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Стало известно о росте спроса россиян на землю Дальнего Востока

Спрос на землю в субъектах «Дальневосточного гектара» вырос на 36% за год

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Данил Годлевский/РИА «Новости»

Спрос на земельные участки в российских субъектах, которые принимают участие в программе «Дальневосточный гектар» на «Авито Недвижимости», за прошлый год вырос в среднем на 36%. Лидирует Колыма, пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании.

«Сильнее всего интерес увеличился к участкам в Магаданской области — в 2,5 раза, Еврейской АО (плюс 61 процент) и Бурятии (48 процентов). Снижение только в Приморском крае — на 11 процентов», — сказал агентству представитель компании.

Программа «Гектар» действует с 2016 года и основывается на праве каждого гражданина России бесплатно получить земельный участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования, затем землю можно арендовать или получить в собственность.

В пресс-службе компании уточнили, что те, кто оформил в собственность «дальневосточный гектар», могут выставить землю на продажу. По данным «Авито», самые дорогие участки — на Сахалине, они продаются за 1,6 млн рублей в среднем (плюс 28% за год), а самые дешевые — в Бурятии (250 тыс.рублей).

Программой «Дальневосточный гектар» за восемь лет воспользовались 122 тыс. участников, заявил в октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее 23 тыс. человек получили землю в собственность по программе «Гектар».

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