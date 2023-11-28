Цены на газ в Европе падают третий день подряд

Биржевые цены на газ в Европе снизились третий день подряд: во вторник на торгах лондонской биржи ICE они упали на 2%, до $485 за тысячу кубометров. Это следует из данных торговой площадки.

Ближайшие — декабрьские — фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTF открыли торги в 10.00 мск на уровне $504,7 доллара за тысячу кубометров, прибавив 1,4% по сравнению с закрытием торгов в понедельник. А по состоянию на 12.23 мск их стоимость составила $486,1 доллара (минус 2,3%). Затем падение продолжилось.

«Несмотря на холода, которые сейчас наблюдаются в Северной Европе, европейские цены на газ на вчерашней сессии снизились. Особенно резко упали цены на краткосрочные контракты. Последние прогнозы показывают, что температура опять начнет повышаться с конца следующей недели, а общая картина предложения остается благоприятной, поскольку отбор из газохранилищ до сих пор был низким», – цитирует экспертов Energi Danmark РИА Новости.

Период рекордных цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за весь период функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Исторического максимума в $3892 за тысячу кубометров цены достигли в начале весны прошлого года, а осенью 2022-го перешли к устойчивому уменьшению. По итогам июля-сентября 2023 года они составили в среднем около $380 за тысячу кубометров.

После обострения палестино-израильского конфликта 7 октября и новостей о повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией 8 октября стоимость газа в Европе выросла на примерно на $145 до 560 долларов к концу прошлого месяца.

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