В ЦБ прокомментировали «банкротство» СПБ Биржи

Ситуация с заявлением о банкротстве СПБ Биржи совершенно недопустима и близка к преступлению. Об этом заявил журналистам глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, передает «Прайм».

«Мы считаем это совершенно недопустимым кейсом. Должны правоохранительные органы поработать и наши коллеги, кто занимается расследованиями случаев, связанных с манипулированием рынком. Если будут обращения, будем их рассматривать и в силу закона отвечать и помогать», — заявил Мамута в кулуарах конференции Банка России «Фокус на клиента» в ответ на вопрос, поступали ли жалобы инвесторов в связи с заявлением о банкротстве СПБ биржи.

Представитель ЦБ уточнил, что пока регулятор не получал жалобы инвесторов по поводу ситуации вокруг биржи.

В картотеке дел Арбитражного суда Москвы утром 27 ноября появилось заявление о банкротстве СПБ Биржи. После этого акции компании на Мосбирже обвалились практически на 35%. Вскоре в пресс-службе торговой площадки заверили, что заявление компания не подавала.

«Естественно, биржа не подавала никаких заявлений. Я думаю, с этим уже все все поняли. Но кто-то это сделал, то есть это каким-то образом какое-то время висело в достаточно официальных ресурсах, и это тоже проверяют», — прокомментировал Мамута.

Он не исключил, что это может быть фактом манипулирования рынка, но добавил, что подобные факты всегда доказываются отдельно.

«Возможно, имела место маловероятная случайность, которая таким образом реализовалась, — звезды так легли. Но выглядит это так, что рынок очень сильно упал, потом быстро отрос, и кто-то на этом мог заработать», — уточнил Мамута.

Он не стал прогнозировать, сколько времени займет разбирательство по этому поводу.

Ранее расчетный центр СПБ Биржи приостановил вывод средств со счетов клиентов.