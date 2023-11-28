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В Москве пройдет форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики

На форуме в Москве обсудят трансформацию транспорта до 2040 года

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Unsplash

Представители федеральных и региональных органов власти, а также главы компаний и разработчики обсудят наиболее прорывные технологические инициативы транспорта до 2040 года в рамках форума «Цифровая транспортация».

На сессии «Мечты, которые сбудутся: российский транспорт 2040» планируется поднять проблемы внедрения искусственного интеллекта на транспорте, развитие всех видов беспилотного транспорта и использование экономики данных для реализации технологий. Более того, планируется обсудить освоение Сибири и Арктики с помощью новых видов транспорта, создание новых транспортных коридоров и партнерство в этих вопросах с дружественными странами, в том числе государствами БРИКС+.

Форум пройдет 19 декабря в кластере «Ломоносов».

«Участники форума смогут как обсудить актуальные проблемы и задачи цифровой трансформации транспортной отрасли, так и помечтать о том, каким должен быть транспорт, сервисы и услуги и как им предстоит измениться в ближайшие годы и десятилетия. Ведь все самые смелые инженерные достижения человека начинались с фантазии и мечты», — сказала директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

Посетить форум смогут все желающие по предварительной регистрации на сайте.

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