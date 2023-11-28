Эксперт портала НИФИ Минфина Родин объяснил, чем отличаются платежи по ипотеке

При стабильной зарплате, но невозможности платить по ипотеке большую сумму в первые месяцы, лучше выбрать аннуитетный платеж по жилищному кредиту, а не дифференцированный. Для него нужен доход на 20-25% больше, чем при аннуитете. Об этом «Газете.Ru» рассказал финансовый советник, эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина РФ «Моифинансы.рф» Алексей Родин.

«Аннуитет — это схема погашения ипотеки, при которой сумма основного долга и процентов складывается и делится на число платежей. Таким образом каждый платеж получается одинакового размера. Дифференцированный платеж — это схема, при которой тело долга делится на количество платежей, а проценты начисляются каждый месяц из расчета, сколько человек еще должен банку. Ежемесячный платеж при такой системе постепенно уменьшается», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что основной плюс дифференцированного платежа заключается в меньшей переплате.

Родин привел пример. Человек взял ипотеку на 6 млн под 10% с первоначальным взносом 20% на 20 лет. Если он будет гасить кредит аннуитетным платежом, сумма платежа составит 46 321,04 рубля, а сумма долга и проценты — 11 117 049 рублей. Если заемщик выберет дифференцированный платеж, сумма платежа будет постепенно уменьшаться с 60 000 рублей до 20 166,67 рубля, а сумма долга плюс проценты составит 9 620 000 рублей.

«Таким образом, если человек будет гасить ипотеку аннуитетными платежами, он заплатит на 1 497 049 рублей больше. Однако сумма ежемесячного платежа во второй схеме почти на 15 тыс. рублей больше в первые месяцы. И она каждый месяц меняется, поэтому заемщику придется постоянно сверяться с графиком платежей, чтобы планировать свой бюджет», — отметил эксперт.

По его словам, дифференцированный платеж больше подходит людям с высоким заработком.

«Банк в этом случае гораздо строже оценивает заемщика, и оформить такую схему намного труднее. Аннуитетный платеж гораздо удобнее в бытовом смысле, и оформить его намного проще», — заключил Родин.

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