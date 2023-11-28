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В России вырос спрос на красную рыбу

РБК: спрос на красную рыбу в России вырос на фоне новогодних корпоративов

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Depositphotos

Спрос российских потребителей на красную рыбу оказался устойчивым и вырос в конце 2023 года. Об этом заявил в интервью изданию РБК гендиректор компании «Инарктика» Илья Соснов.

Как рассказал Соснов, в этом году по сравнению с прошлым потребление лосося не только восстановилось (в 2022 году в натуральном выражении потребители купили на 22% меньше рыбы, чем в 2021 году), но и начало уверенно расти. По данным «Инарктики», в первом полугодии 2023 года рост в денежном выражении составил 33% (27 млрд рублей) и на 26% в натуральных объемах (46 тыс. т).

Декабрь является самым прибыльным и напряженным месяцем для торговли лососем, отметил гендиректор «Инарктики». Часто красную рыбу заказывают на новогодние корпоративы. По его словам, в прошлом году с этим было «похуже».

По данным издания, пик потребления красной рыбы в России был в 2013 году, тогда россияне съедали за год около 180 тыс. т лосося.

До этого руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявлял, что жители России ежегодно потребляют вдвое меньше рыбы, чем это рекомендовано Минздравом для здоровья. Такая ситуация сложилась из-за слишком высокой стоимости, считает он.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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