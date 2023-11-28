Глава Lazurit рассказал, какая мебель подорожает в России в 2024 году

Цены на корпусную мебель в России вырастут более чем на 15% в 2024 году, а мягкая мебель подорожает на 10-15% . Такой прогноз «Газете.Ru» дал генеральный директор мебельной компании Lazurit Денис Егоров.

«Особенно прибавят в стоимости кухонные гарнитуры и спальни. Снижения цен ждать не стоит, особенно с учетом того, что себестоимость мебели в России по итогам года вырастет более чем на 15%. Себестоимость складывается, в том числе, из цен на фурнитуру и древесные плиты, а они с начала года уже подорожали в среднем на 12%», — отметил эксперт.

Он уточнил, что среди корпусной мебели больше всего прибавят в цене кухонные гарнитуры и спальни.

«Мягкая мебель тоже станет дороже, хотя большинство производителей уже нашли достойную и доступную по стоимости альтернативу европейским поставщикам обивочных тканей. Рост цен на мягкую мебель будет обусловлен увеличением расходов на логистику и электроэнергию, а также увеличением закупочных цен на материалы для каркасов и механизмы раскладывания», — объяснил Егоров.

По его словам, крупные мебельные ритейлеры стараются как можно дольше удерживать цены на прежнем уровне, а также регулярно запускают акции и скидки для покупателей розничной сети и интернет-магазинов.

До этого исполнительный директор мебельной компании «Ангстрем» Вадим Чернушкин рассказал «Газете.Ru», что себестоимость производства мебели в России вырастет на 17-20% по итогам этого года, что приведет к сопоставимому увеличению цен на нее.

Ранее сообщалось, что доля импортной мебели в продажах в России составит менее 15% по итогам 2023 года.