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Крупнейшую арену в Хельсинки могут изъять у россиян из-за санкций

STT: 12-й пакет санкций ЕС позволит изъять у россиян арену в Хельсинки

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Global Look Press

Очередной, 12-й, пакет антироссийских санкций, который разрабатывают страны Евросоюза, позволит изымать у граждан РФ недвижимость, включая крупнейшую крытую арену в финском Хельсинки. Об этом сообщает агентство STT со ссылкой на источники.

«Новые санкции позволят изъять [арену] Helsinki Hall у российских бизнесменов… Пакет позволит конфисковывать активы, если такие активы, как арена в Хельсинки, не могут быть доступны общественности», — утверждает издание.

По данным финских СМИ, спортивные мероприятия на стадионе не проводятся. Музыканты же либо находят другую площадку для выступлений, либо отказываются от посещения Финляндии.

В ноябре 2022 года сообщалось, что российские владельцы Helsinki Hall начали продавать активы арены.

Ранее в ЕС раскритиковали ряд предложений по санкциям против России.

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