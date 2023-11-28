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Депутат раскрыла подробности повышения пенсий в 2026 и 2027 годах

Депутат Бессараб: в 2026 и 2027 годах пенсия будет повышена дважды

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Depositphotos

В 2026 и 2027 годах пенсия будет проиндексирована дважды – по уровню реальной инфляции с 1 февраля и по уровню реальных доходов с 1 апреля. Новый порядок индексации выплат пенсий в России заработает с 2025 года. Планируется, что он будет действовать и в последующие годы. Об этом «Газете.Ru» рассказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Трудно сказать на длительный период, но, предварительно, да», — ответила Бессараб на вопрос, значит ли это, что пенсию проиндексируют дважды как в 2025, так и в 2026 и 2027 годах.

Новый порядок будет более точным, считает парламентарий. Данные по реальной инфляции, которые планируется использовать при перерасчете выплат, российские власти будут запрашивать у Росстата, а по реальным доходам – у Федерального казначейства.

«В январе 2025 года уже будет понятен уровень индексации с февраля. Для этого будут проанализированы данные за весь 2024 год. Речь в данном случае идет о повышении стоимости пенсионного коэффициента. В 2025 году будет повышена страховая пенсия с 1 февраля и 1 апреля. Пока сохраняется дата индексации социальной пенсии – 1 апреля и военной пенсии – 1 октября», — уточнила Бессараб.

До этого «Газета.Ru» рассказала, как будут проиндексированы пенсии в 2024 и 2025 годах.

Ранее Путин подписал закон о повышении военных пенсий.

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