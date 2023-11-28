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Добыча газа в России выросла в октябре на 11,8%

«Ъ»: в России добыча газа выросла в октябре на 11,8% до 60,13 млрд куб.м

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Евгений Биятов/РИА Новости

Объемы добычи газа в России в октябре выросли примерно на 11,8% и достигли уровня в 60,13 млрд куб.м. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. знакомые со статистикой Минэнерго.

При этом, как подчеркивает издание, в январе—октябре 2023 года добыча газа составила 534,5 млрд куб. м, что на 4% меньше, чем в 2022 году.

В материале также говорится, что «Газпром» нарастил добычу в октябре сразу на 14,6%, до 38,6 млрд куб. м., но за десять месяцев добыча «прочих недропользователей» упала на 11%, до 327,8 млрд куб. м.

Аналитики отмечают, что тренд на восстановление добычи поддерживается ростом экспорта в Китай и увеличением внутреннего потребления.

22 ноября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия нарастит поставки трубопроводного газа в Китай до 100 млрд куб.м в год.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.

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