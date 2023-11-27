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«ПромАвтоКонсалт» получил право приобрести российский бизнес Schaeffler

Путин разрешил ООО «ПромАвтоКонсалт» выкупить российский бизнес Schaeffler

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым ООО «ПромАвтоКонсалт» получило право на покупку российского бизнеса немецкой компании Schaeffler. Документ появился на официальном портале, созданном для публикации правовой информации.

В частности, глава государства разрешил обществу заключать сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале компании «Шэффлер Рус». При этом решение было принято в рамках указа российского лидера от 5 августа 2022 года, который касается применения специальных экономических мер на фоне недружественных действий в отношении Москвы со стороны ряда зарубежных стран и организаций.

«Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью «ПромАвтоКонсалт» сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Шэффлер Рус», — говорится в документе.

Немецкая компания Schaeffler специализируется на производстве автомобильных комплектующих. В первую очередь она выпускает продукцию, созданную на основе подшипников.

27 ноября Владимир Путин позволил ООО «ПСК — Новые решения» приобрести российские активы компании Caterpillar, включая завод в городе Тосно. Данная американская компания является одним из крупнейших в мире производителей строительной и горнодобывающей техники.

Ранее появилась информация о скором возобновлении работы завода автомобильного концерна Hyundai, расположенного в Санкт-Петербурге.

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