«ПромАвтоКонсалт» получил право приобрести российский бизнес Schaeffler

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым ООО «ПромАвтоКонсалт» получило право на покупку российского бизнеса немецкой компании Schaeffler. Документ появился на официальном портале, созданном для публикации правовой информации.

В частности, глава государства разрешил обществу заключать сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале компании «Шэффлер Рус». При этом решение было принято в рамках указа российского лидера от 5 августа 2022 года, который касается применения специальных экономических мер на фоне недружественных действий в отношении Москвы со стороны ряда зарубежных стран и организаций.

«Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью «ПромАвтоКонсалт» сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Шэффлер Рус», — говорится в документе.

Немецкая компания Schaeffler специализируется на производстве автомобильных комплектующих. В первую очередь она выпускает продукцию, созданную на основе подшипников.

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