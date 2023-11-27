Американцы столкнулись с невиданным за десятилетия бременем инфляции

За последние годы американские потребители столкнулись с рекордным ростом цен за последние десятилетия. Чтобы купить те же товары и услуги, которые семья могла позволить себе за 100 долларов до пандемии, сейчас требуется $119. Об этом сообщает Bloomberg.

Особенно остро подорожали продукты питания, жилье и коммунальные услуги. Так, цены на продуктовые магазины выросли в среднем на 25%, на электричество — на 25%, а расходы на проживание выросли примерно на 20%. При этом в сентябре 2023 года средняя стоимость детского сада была на 32% выше уровня 2019 года.

«Реальность такова, что потребители редко снижают объемы покупок, особенно в целом. И поэтому лучшее, на что они могут надеяться, — это выравнивание цен и их более медленный рост», — прокомментировала эксперт Сара Хаус.

Существенно выросла стоимость жилья и транспорта: ипотечные ставки выросли в 2,5 раза, а автокредитование — на треть. Несмотря на замедление инфляции, данные лишь показывают, что цены растут медленнее, а не возвращаются к допандемийным значениям. При этом доступность жилья находится на минимуме, ставки по кредитам взлетели, а ставки по кредитным картам достигли исторического максимума с 2007 года, пишет издание.

Несмотря на рост зарплат с 2020 года, большая часть повышения была съедена инфляцией. Это может стать ключевым фактором на выборах в США. По данным опроса Bloomberg News/Morning Consult четверо из 10 избирателей колеблющихся штатов заявили, что экономическая составляющая будет главным вопросом на президентских выборах в 2024 году. В то же время снижение темпов роста цен в ближайшие месяцы не компенсирует ущерб, нанесенный доходам и сбережениям граждан.

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