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Производители снизили оптовые цены на курицу и свинину

«Ъ»: отдельные позиции мяса птицы подешевели на 8-10% за неделю

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

За последнюю неделю ноября оптовые цены на отдельные позиции мяса птицы упали на 8-10%, а свинины— на 3-4% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

По информации источников издания, несмотря на снижение, цены на перечисленные позиции мяса остаются выше уровня конца ноября 2022 года на 15-58%. Эксперты объясняют динамику опасениями производителей по поводу возможных ограничений на экспорт курятины, анонсированных ранее.

«За год тушка бройлера подорожала более чем на 51%, и есть куда падать безболезненно», — прокомментировал ситуацию один из собеседников издания.

Директор компании «Яков и партнеры» Алексей Клецко отмечает, что на цены повлияло и снижение закупок, которые производили мясопереработчики в канун подготовки к новогодним праздникам. В это же время эксперт считает, что снижение цен не будет критическим для производителей мяса, поскольку цены сейчас выше прошлогодних при сопоставимой себестоимости. Клецко считает, что мясо продолжит дешеветь до конца 2023 года, а разворот наметится лишь в следующем году.

До этого в России заявили о катастрофическом подорожании рыбы и обрушении продаж.

Ранее эксперты спрогнозировали рекордные цены на говядину к Новому году.

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