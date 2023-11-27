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Эксперт назвал возможный курс доллара в ближайшей перспективе

Аналитик Карпунин: курс доллара может подняться выше 90 рублей в ближайшее время

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Shutterstock

Возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару США до уровней чуть выше 90 рублей за доллар в ближайшее время. Об этом«Газете.Ru» сообщил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

По его словам, в декабре завершается налоговый период, который оказывал поддержку рублю, а также наступает сезонное ослабление российской валюты на фоне роста государственных расходов. Однако эксперт считает, что причин для резкой девальвации уже нет ввиду высоких ставок и обязательной продажи экспортерами части валютной выручки.

«В целом можно сказать, что период экстремальной волатильности валютного курса остался позади. В среднесрочной перспективе доллар может колебаться в диапазоне 85-95 рублей», — резюмировал Карпунин.

На прошлой неделе финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев назвал для россиян четыре выгодных способа инвестировать в 2024 году. По мнению финансового эксперта, доллары, евро и золото станут самыми надежными активами в условиях нестабильности. Григорьев отметил, что курс доллара к декабрю-январю снизится, и это будет выгодный момент для покупки американской валюты. Он назвал доллары и евро твердыми валютами, которые не подвержены обесценению и могут понадобиться в поездках.

Ранее стоимость золота поднялась выше $2000 за унцию.

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