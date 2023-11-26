Минстрой готовит предложения по льготной ипотеке для ИЖС к концу года

Министерство строительства и ЖКХ планирует до конца 2023 года завершить подготовку основных параметров льготной ипотечной программы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на полях форума «Россия», передает ТАСС.

По его словам, разработанные параметры будут представлены сначала в правительство, а затем в Госдуму.

«Льготные программы являются базовыми в развитии ипотеки. Мы поэтапно идем к изменениям по всем направлениям», — отметил министр. Отдельно он рассказал о законопроекте по внедрению механизма эскроу-счетов при ипотеке в ИЖС. Это позволит защитить средства граждан и избежать злоупотреблений со стороны застройщиков.

В конце ноября вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина, раскрыла одну из причин постоянного удорожания стоимости квадратного метра в России. По мнению эксперта, в этом виновны застройщики, которые на протяжении почти 10 лет сокращали площади квартир, чтобы быстрее продать их. Но в итоге это привело к обратному эффекту — росту цен. Спрос растет, что поднимает стоимость жилья. Людям вновь требуется больше времени, чтобы накопить на покупку. В результате застройщики вынуждены еще сильнее уменьшать площадь квартир.

Ранее жители Москвы и Подмосковья получили рекордную сумму в рамках ипотеки.