Эксперты прогнозируют рекордные цены на говядину к Новому году

Говядина, которая и без того пользовалась популярностью у россиян, продолжает стремительно дорожать. Об этом сообщил глава Национального союза производителей говядины Роман Костюк на пресс-конференции, передает URA.RU.

По его мнению до конца 2023 года цены на этот вид мяса могут вырасти еще на 7-10% от текущего уровня. Эксперты связывают такой скачок цен с сокращением поголовья крупного рогатого скота в РФ, что неизбежно сказывается на производстве, пишет издание. Кроме того, на рынок оказывает давление предпраздничный спрос — россияне активно запасаются мясом перед Новым годом.

Уже сейчас говядина в 1,5-2 раза дороже, чем год назад. По словам председателя Союза потребителей Петра Шелища, в ближайшее время ожидать снижения цен не приходится — рост будет продолжаться. Данные Росстата подтверждают: за неделю в сентябре мясо в среднем подорожало на 7,9%, а в 71 регионе РФ подорожала курица.

До этого аналитик рассказал, что стоимость импортных мандаринов может сравняться с красной икрой.

Ранее в России отметили резкий рост цен на салат оливье.