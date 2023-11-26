В России стоимость мандаринов можется сравняться с ценой красной икры

Импортные мандарины могут вырасти в цене до 140 рублей за 100 грамм — на уровне красной икры. Об этом сообщил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков, передает URA.RU.

«Если ситуация будет развиваться так же, как сейчас, это вполне реально. В таком случае импортеры просто откажутся от закупок из-за риска: потребители не будут покупать продукт по любой цене», — сказал аналитик в интервью URA.RU.

По его словам, растут цены на все импортные товары из-за удорожания логистики и операций за рубежом. Например, бананы подорожали на 40-50%, несмотря на то, что остаются самым популярным продуктом в розничных сетях.

Другой фактор роста цен — ослабление рубля. За год он потерял 50-60% к доллару. Это напрямую влияет на стоимость импортных продуктов, отметил Федяков.

До этого в АККОРТ отметили, что к Новому году несмотря на переориентацию рынка на ЮАР, Турцию и Марокко это сможет только обеспечить стабилизацию цен и избежать дефицита мандаринов в РФ перед Новым годом, но цены не снизятся.

Ранее в России отметили резкий рост цен на салат оливье.