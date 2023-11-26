Латвия возглавила рейтинг крупнейших поставщиков виски в Россию

Армения в 2023 году оказалась на пятом месте в рейтинге крупнейших импортеров виски в Россию, вытеснив с указанной позиции Испанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные поставщиков за январь--сентябрь текущего и прошлого годов.

В материале указано, что в 2022 году Армения заняла в соответствующем списке шестое место. Однако республика нарастила импорт виски в Россию до $5,6 млн в денежном выражении, что позволило ей подняться на одну строчку.

Согласно информации агентства, в целом за девять месяцев с начала этого года Москва импортировала виски на общую сумму $262,5 млн. Данный показатель увеличился почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

При этом лидером по поставкам упомянутого напитка на российскую территорию стала Латвия. Местные компании отгрузили продукцию на сумму $190,6 млн, что превысило прошлогодний показатель более чем в шесть раз.

«Заметно нарастила объемы поставок и расположившаяся на втором месте Литва, отгрузившая в денежном выражении в девять раз больше виски, чем в прошлом году — на $28,9 млн», — говорится в публикации.

На третьем и четвертом местах по объему поставляемого в страну виски оказались Великобритания и Франция. Они импортировали продукцию на сумму $10,4 млн и $7 млн соответственно, уточняется в материале.

Как рассказал президент компании Ladoga Вениамин Грабар, лидерство Латвии в рейтинге крупнейших поставщиков связано с реэкспортом продукции. Из-за санкций многие зарубежные компании не хотят рисковать и указывают прибалтийскую республику в качестве конечной точки, куда отправляются напитки.

В свою очередь, латвийские компании отправляют товары в Россию. По словам предпринимателя, изменения коснулись только документооборота — логистическая цепочка осталась прежней.

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