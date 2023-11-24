ЦБ России рассказал, как получить зависшие выплаты по евробондам Белоруссии

Центробанк России сообщил, что российские инвесторы смогут получить выплаты по еврооблигациям Белоруссии через Национальный расчетный депозитарий (НРД). Об этом говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

«Банк России разработал механизм, который позволит российским инвесторам получить доход по еврооблигациям Республики Беларусь... Выплаты будут проходить в белорусских рублях, минуя зарубежные институты», — говорится в сообщении.

Для получения выплат Национальный расчетный депозитарий составит список владельцев погашаемых еврооблигаций и направит его в центральный депозитарий Белоруссии.

Инвестору будет необходимо подтвердить свой дружественный статус, факт владения ценной бумагой на 6 сентября 2022 года и на дату ее погашения, а также подать заявление с отказом от претензий к эмитенту.

20 ноября стало известно, что Министерство финансов Российской Федерации выплатил в рублях купон по выпускам суверенных евробондов с погашением в 2027 и 2032 годах. До этого президент России Владимир Путин утвердил временный порядок исполнения долговых обязательств РФ по еврооблигациям. В документе идет речь об обязательствах как перед резидентами, так и перед иностранными кредиторами. Подразумеваются бумаги, которые учитываются иностранными депозитариями — организациями, занимающимися хранением ценных бумаг и учетом прав на них.

Ранее экономисты спрогнозировали ослабление доллара к концу года.