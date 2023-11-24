Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦБ России рассказал, как получить зависшие выплаты по евробондам Белоруссии

Утверждены правила выплат российским держателям евробондов Беларусь-23

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Центробанк России сообщил, что российские инвесторы смогут получить выплаты по еврооблигациям Белоруссии через Национальный расчетный депозитарий (НРД). Об этом говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

«Банк России разработал механизм, который позволит российским инвесторам получить доход по еврооблигациям Республики Беларусь... Выплаты будут проходить в белорусских рублях, минуя зарубежные институты», — говорится в сообщении.

Для получения выплат Национальный расчетный депозитарий составит список владельцев погашаемых еврооблигаций и направит его в центральный депозитарий Белоруссии.

Инвестору будет необходимо подтвердить свой дружественный статус, факт владения ценной бумагой на 6 сентября 2022 года и на дату ее погашения, а также подать заявление с отказом от претензий к эмитенту.

20 ноября стало известно, что Министерство финансов Российской Федерации выплатил в рублях купон по выпускам суверенных евробондов с погашением в 2027 и 2032 годах. До этого президент России Владимир Путин утвердил временный порядок исполнения долговых обязательств РФ по еврооблигациям. В документе идет речь об обязательствах как перед резидентами, так и перед иностранными кредиторами. Подразумеваются бумаги, которые учитываются иностранными депозитариями — организациями, занимающимися хранением ценных бумаг и учетом прав на них.

Ранее экономисты спрогнозировали ослабление доллара к концу года.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий