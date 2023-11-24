Обувь и одежда подорожали в России более чем на 20%

Средняя цена на обувь в России в октябре этого года выросла на 25% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а на одежду за тот же период — повысилась на 21%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитиков сервиса «МойСклад».

По сравнению с показателями октября докризисного 2021 года, рост цен оказался еще более существенным. Средняя стоимость обуви подскочила на 51%, а одежды — на 41%.

При этом покупательское поведение в октябре этого года не было стабильным. Аналитики зафиксировали падение продаж обуви по сравнению с 2021 и 2022 годами, но в то же время россияне чаще покупали одежду.

В первые две недели ноября этого года, включая распродажу «11.11», россияне покупали одежду и обувь. Но количество таких приобретений упало на 13% в годовом выражении, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД». Там пояснили, что в 2023 году многие потребители поспешили совершить значимые покупки еще в начале осени.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что почти две трети россиян не различают распродажи «11.11» и «черная пятница».