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Минфин Кипра прокомментировал блокировку карт Газпромбанка на острове

Минфин Кипра: местные власти не давали указаний о блокировке карт Газпромбанка

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Depositphotos

Кипрские власти не давали местным финансовым институтам никаких указаний о блокировке карт Газпромбанка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий Минфина Кипра.

Там уточнили, что речь в данном случае может идти об одностороннем решении поставщика платежных услуг.

«По нашим данным, Центральный банк Кипра не издавал никаких указаний или распоряжений финансовым учреждениям о том, чтобы не принимать карты Газпромбанка UnionPay в своих банкоматах», — ответил представитель министерства на запрос агентства.

С 17 ноября на острове оказались заблокированными карты российских кредитных организаций, которые работают с китайской платежной системой UnionPay, в том числе карты Газпромбанка.

До недавнего времени такими картами можно было оплатить на Кипре товары и услуги, а также снять с них наличность в банкоматах местной платежной системы JCC.

Газпромбанк не включен в перечень российских финансовых организаций, против которых введены санкции Евросоюза.

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Ранее россиян предупредили об угрозе стать спонсором ВСУ из-за перевода денег на карту.

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