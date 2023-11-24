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Финансист предрек повышение спроса на валюту в России

Финансист Бабин спрогнозировал рост спроса на валюту в России

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Pexels

Спрос на валюту в России может вырасти из-за приближения окончания года, когда традиционно подскакивают расходы как у населения и частного бизнеса, так и у госструктур и предприятий. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Поэтому декабрь и январь ранее по статистике являлись самыми худшими месяцами для курса рубля. Давление на него может оказывать постепенное сокращение предложения зарубежной валюты из-за окончания налогового периода. Пик фискальных платежей приходится на 27–28 ноября. Поэтому, скорее всего, большинство экспортеров уже продало валюту для этих целей», — прокомментировал эксперт.

Российская валюта с открытия торгов на Мосбирже в пятницу активно дешевела, но после старта основной сессии быстро отыграла почти все потери дня. Затем рубль вернулся к нисходящей динамике и сейчас торгуется в умеренном минусе.

По данным на 15:59 мск, доллар стоит 88,877 рубля, евро — 97,024 рубля.

Курс доллара на торгах Мосбиржи во вторник упал ниже 88 рублей впервые с 30 июня 2023 года — до 87,6858 рубля. «Газета.Ru» рассказала, каким может быть «дно» доллара до конца этого года.

Ранее россияне резко снизили объем переводов валюты за рубеж.

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