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Сбер выводит на рынок собственную платформу анализа клиентских коммуникаций

Сбер анонсировал собственную платформу анализа клиентских коммуникаций Voice AI

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Максим Блинов/РИА «Новости

Сбер выводит на рынок собственную платформу для анализа клиентских коммуникаций под Voice AI, которая была создана на основе внутреннего продукта банка. Об этом в кулуарах конференции AI Journey заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

По словам зампреда правления Сбербанка, с помощью искусственного интеллекта бизнес сможет повысить качестве коммуникации с клиентами, эффективно выявлять и устранять мошеннические схемы, повышать лояльность клиентов, а также предупреждать конфликтные ситуации.

«Модели будут анализировать разговоры, выявлять тренды, искать паттерны, классифицировать диалоги и строить отчеты. Сейчас платформа поставляется в режиме on-premis, но уже в 2024 году планируется ее продажа как SaaS-решения даже для небольших компаний. Ее внедрением займется дочерняя компания банка Сбер Бизнес Софт», — подчеркнул Попов.

AI Journey, или AIJ — это ежегодная конференция, одна из крупнейших в мире профильных мероприятий, посвященных искусственному интеллекту. Конференция проходит с 2012 года.

Ранее сообщалось, что на умных устройствах с ассистентом «Салют» появилась возможность пользоваться сервисом Сбера GigaChat.

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