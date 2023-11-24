Сбер выводит на рынок собственную платформу анализа клиентских коммуникаций

Сбер выводит на рынок собственную платформу для анализа клиентских коммуникаций под Voice AI, которая была создана на основе внутреннего продукта банка. Об этом в кулуарах конференции AI Journey заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

По словам зампреда правления Сбербанка, с помощью искусственного интеллекта бизнес сможет повысить качестве коммуникации с клиентами, эффективно выявлять и устранять мошеннические схемы, повышать лояльность клиентов, а также предупреждать конфликтные ситуации.

«Модели будут анализировать разговоры, выявлять тренды, искать паттерны, классифицировать диалоги и строить отчеты. Сейчас платформа поставляется в режиме on-premis, но уже в 2024 году планируется ее продажа как SaaS-решения даже для небольших компаний. Ее внедрением займется дочерняя компания банка Сбер Бизнес Софт», — подчеркнул Попов.

AI Journey, или AIJ — это ежегодная конференция, одна из крупнейших в мире профильных мероприятий, посвященных искусственному интеллекту. Конференция проходит с 2012 года.

Ранее сообщалось, что на умных устройствах с ассистентом «Салют» появилась возможность пользоваться сервисом Сбера GigaChat.